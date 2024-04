Partijkantoor ChristenUnie beklad, partij doet aangifte

Het partijkantoor van de ChristenUnie in Amersfoort is beklad met teksten en stickers. Dat zei partijleider Bikker in het radioprogramma Sven op 1. De partij gaat aangifte doen. Volgens een woordvoerder stond er onder meer "vieze genocidegoedpraters".

Er worden nog beelden bekeken en met de politie wordt overlegd hoe hier verder mee om te gaan.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over antisemitisme. Partijleider Mirjam Bikker spreekt zich regelmatig uit over dit onderwerp. Bikker is een van de initiatiefnemers van een verklaring om op te staan tegen Jodenhaat, die door dertien van de vijftien partijen in de Tweede Kamer is ondertekend. Alleen Forum voor Democratie en Denk hebben de verklaring niet ondertekend.

Vorige maand riep de Tweede Kamer het kabinet al op zich krachtig uit te spreken tegen de toenemende uitingen van antisemitisme in de samenleving, en met name in de culturele sector.

Meer meldingen van discriminatie

Gisteren meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken in een rapport dat de politie en anti-discriminatiebureaus afgelopen jaar meer meldingen binnenkregen van discriminatie, vooral van antisemitisme en discriminatie van moslims. Ook trans personen deden vaker een melding.

Het is het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen toeneemt.