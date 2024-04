Waarom kiest skilegende Hirscher voor Nederland en wat kan hij nog? 'Geen zorgen over conditie'

Maarten Meiners (32) is verrast door het nieuws. Dat Hirscher zijn comeback maakt, is al een grote bijzonderheid in zijn ogen. "Dat hij voor Nederland heeft gekozen is helemaal speciaal. Hirscher is in het skiën de beste aller tijden. Een fenomeen. Een betere skiër is er niet geweest", zegt de inmiddels gestopte skiër, die op de Winterspelen in Peking in 2022 als achttiende eindigde op de reuzenslalom.

Meiners heeft Hirscher tijdens zijn loopbaan uitgebreid meegemaakt. "Echt goed ken ik hem niet, maar hij was altijd vriendelijk en zei me geregeld gedag in het Nederlands. Hij spreekt een aardig woordje Nederlands. Hij heeft, nadat hij in 2019 is gestopt, nog heel veel tijd op de skipistes doorgebracht. Hij deed enorm veel testwerk voor zijn eigen materiaal. Hij moest continu laten zien dat hij nog fit en snel was. Maak je over zijn conditie maar geen zorgen. Hij staat er straks wel."

Commercie

De exacte beweegredenen voor de keuze van Hirscher kent Meiners niet. Maar hij kan zich voorstellen dat ook de commerciële kant een rol heeft gespeeld om voor Nederland te kiezen. "Ik kon als skiër voor Nederland veel zelf bepalen, mijn sponsoren een plek op mijn skipak geven. In grote skilanden als Oostenrijk en Zwitserland is dat een stuk lastiger. De bonden zijn daar machtiger, hebben hun eigen beleid. Omdat Hirscher eigen belangen heeft, zou dat een rol kunnen spelen in zijn keuze. Ik heb zijn uitleg echter nog niet gehoord."