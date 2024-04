PEC-icoon Van Polen zet na zeventien seizoenen punt achter carrière

Bram van Polen stopt na dit seizoen als profvoetballer. De 38-jarige verdediger van PEC Zwolle is momenteel bezig aan zijn zeventiende seizoen in het betaald voetbal. Hij speelde in zijn loopbaan meer dan 500 wedstrijden, allemaal voor de Zwollenaren.

In de clubgeschiedenis van PEC Zwolle speelde niemand zoveel eredivisieduels als Van Polen. Ook over de gehele eredivisie genomen staat hij in fraaie lijstjes. Zo speelde alleen Mark van der Maarel deze eeuw meer eredivisieduels (334) dan Van Polen (293).

"Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop", laat Van Polen weten in een emotionele videoboodschap. "Ik stop als voetballer van PEC Zwolle."