Nederland moet weer asielaanvragen van Palestijnen behandelen

De Nederlandse staat moet weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling nemen. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een zaak die drie Palestijnse vluchtelingen hadden aangespannen.

Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) kwam in december met een behandelstop van een half jaar vanwege de oorlog in Gaza. Hij noemde de situatie in het gebied onzeker en zei dat er "geen bestendig beleid" mogelijk was.

Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft de staatssecretaris dat besluit niet goed gemotiveerd. Van der Burg zou zich niet hebben gebaseerd op de meest actuele informatie over de oorlog in Gaza. Daardoor is hij onvoldoende ingegaan op de ontwikkelingen van begin november tot 19 december 2023, zegt de Raad van State.

Geen gezinshereniging

Door de behandelstop wees de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asielverzoeken van Palestijnen niet af, maar werden ook geen verblijfsvergunningen toegekend. Ook zijn geen nieuwe asielaanvragen van Palestijnen in behandeling genomen.

De behandelstop raakte vooral Palestijnen die hun families in Gaza hadden achtergelaten. Deze groep kon geen beroep doen op gezinshereniging om hun gezinnen naar Nederland te halen. Dat is alleen mogelijk voor asielzoekers met een geldige verblijfsstatus.

De drie Palestijnen die naar de rechter waren gestapt vonden dat de situatie in Gaza niet onzeker was, maar onveilig en ook niet tijdelijk, waardoor de asielaanvragen van Palestijnen wel binnen de afgesproken termijn behandeld moeten worden.