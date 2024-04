Minister: corporatie moet ouderen Leeuwarden blijven huisvesten

Demissionair minister De Jonge heeft een corporatie teruggefloten die een aantal seniorencomplexen in Leeuwarden wilde verkopen. De minister vindt dat de woningbouwcorporatie pas mag verkopen als er zekerheid bestaat over het aantal ouderenwoningen in de Friese hoofdstad.

Het 'verkoopverbod' van de minister is een tegenslag voor woningcorporatie Habion.

Habion zegt alleen actief te willen zijn in gemeenten waar de "absolute vraag naar woningen voor ouderen het grootst is". En Leeuwarden hoort daar niet bij, vindt Habion. Dus werden onlangs vier complexen met in totaal 241 woningen voor kwetsbare ouderen te koop aangeboden. Met de verwachte opbrengst wilde Habion elders in het land, vooral in het westen, nieuwe woningen bouwen.

Er moeten 1100 huizen bij

De gemeente Leeuwarden en huurdersplatform Nieuw Elan hebben zich van begin af aan verzet tegen de verkoopplannen van Habion. Zij wijzen erop dat in Leeuwarden juist wel grote behoefte zou bestaan aan (senioren-)woningen. Ze noemen ook een getal: de komende tien jaar moeten er in de stad 1100 huizen bij komen.

De gemeente heeft nog geprobeerd een tussenweg te vinden. Het college vroeg Habion om de 241 eenheden die met de verkoop van de complexen weg zouden vallen, terug te bouwen én nog eens 400 nieuwe woningen toe te voegen. Maar daar had Habion volgens Omrop Fryslân, geen boodschap aan.

Vervolgens vroeg de gemeente de minister om het 'verkoopproces' te bevriezen. De Jonge doet dat nu in een bindend advies. Daarin staat: "Verwacht mag worden dat Habion alsnog in samenspraak met de gemeente en Nieuw Elan tot een set aan afspraken komt waarin wél een adequate weging is gegeven van de volkshuisvestelijke opgave en het opvangen van de negatieve effecten van het vertrek."

Ingewikkelde vraag

Wethouder Hein de Haan reageert verheugd op het advies van de minister. Maar hij vraagt zich wel af wat nu wel de oplossing is. "Wel bijdragen, maar ook weggaan. Hoe dan? Dat is een ingewikkelde vraag." De wethouder zegt dat er niets anders opzit dan met elkaar om tafel te gaan. "We moeten nu een nieuwe poging doen, om te kijken of we tot afspraken kunnen komen", aldus De Haan.

"Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat sociale huurwoningen in handen blijven van sociale woningbouwcorporaties", vervolgt de wethouder. Hij wil in ieder geval geen zaken doen met een privé-investeerder omdat er dan geen garantie zou zijn dat de oudere bewoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Habion erkent dat de gesprekken moeilijk verlopen en dat het goed is dat de minister een uitspraak heeft gedaan. De corporatie zegt in een schriftelijke reactie dat de aanvraag voor de verkoopvergunning 'vrijwillig' is stopgezet, maar gaat verder niet in op de gevolgen.