Twente-speelster Rijsbergen loopt zware knieblessure op: 'Ben er kapot van'

FC Twente-aanvalster Liz Rijsbergen heeft zondagmiddag in het uitduel met FC Utrecht een ernstige knieblessure opgelopen. Ze zal langdurig uit de roulatie zijn, meldt haar club.

Haar blessure betekent dat ze het mogelijke landskampioenschap van Twente vanaf de kant zal moeten meemaken. Ze had gehoopt die titel zondag al binnen te slepen door te winnen van FC Utrecht, maar FC Twente speelde met 2-2 gelijk.

'Nachtmerrie werkelijkheid'

De 22-jarige speelster liep de blessure op in de eerste helft en moest al na elf minuten naar de kant.

"De dag die moest eindigen in tranen van vreugde, is geëindigd in tranen van verdriet. De nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Ik ben er kapot van, maar ik kom veel sterker terug", schrijft Rijsbergen op Instagram.