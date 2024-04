Goedkopere auto moet Tesla uit lastige periode halen

Tegenvallende verkoop en omzet, ontslagen en een terugroepactie vanwege een haperend gaspedaal: het zit niet mee bij elektrische autofabrikant Tesla. In het eerste kwartaal zette Tesla nog altijd iets meer dan 21 miljard dollar om, maar dat is bijna 2 miljard minder dan dezelfde periode vorig jaar. Topman Elon Musk wil nu versneld een auto in het lagere prijssegment van de band laten rollen.

Tesla heeft last van een stagnerende wereldeconomie en nationale overheden die voordeeltjes voor het kopen van een elektrische auto's afbouwen. Daarnaast heeft het bedrijf zware concurrentie gekregen van Chinese merken, zoals BYD, die met name de Europese markt overspoelen.

Eerder werd al bekend dat het aantal verkochte auto's terugliep, naar 387.000 voertuigen, waarmee het bedrijf niet langer de grootste aanbieder van elektrische auto's is.

Ontslagen

Om het tij te keren, werden al eerder ontslagen aangekondigd, onder andere in de fabriek in de buurt van Berlijn. Ook is al meerdere keren de prijs verlaagd van verschillende modellen.

Volgens Stijn de Groen, analist Automotive & Mobility van KPMG, is er ook nog wel ruimte voor lagere prijzen: "De kosten voor de ontwikkeling van batterijen is sterk gedaald. Bij een gemiddelde elektrisch voertuig scheelt dat tienduizenden euro's."

Niet alleen Tesla voelt de concurrentie, benadrukt De Groen. Ook de Chinese elektrische automerken in het hogere segment worden in prijs verlaagd. "Deze bedrijven hebben last van een teruglopende vraag in eigen land."

Mismatch vraag aanbod

Nu wil Tesla, sneller dan gepland, auto's in het goedkopere prijssegment produceren. Volgens De Groen van KPMG, ligt hier inderdaad een belangrijke kans. "Er is nu een stevige mismatch tussen vraag en aanbod. Op dit moment ligt de prijs van ruim 35 procent van alle nieuwe auto's op de Europese markt onder de 35.000 euro, maar slechts 8 procent daarvan elektrisch."

Tesla produceert nu nog vooral luxere elektrische voertuigen, vanaf zo'n 50.000 euro. In het lagere segment hopen ook de meer traditionele autofabrikanten uit Europa, Japan en Amerika hun marktaandeel te vergroten.

De beurskoers van Tesla heeft ondertussen zwaar te lijden. Op Wall Street is sinds 1 januari de aandelenkoers met 40 procent gedaald.