Acht procent van medewerkers VWS voelt zich sociaal onveilig

Acht procent van de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) voelt zich sociaal onveilig op het werk. 82 procent zegt zich veilig te voelen en 19 procent staat hier neutraal in. Dat is de uitkomst van een onderzoek door een extern bureau dat de top van het ministerie heeft laten doen naar aanleiding van een enquête van de FNV. Volgens de FNV schetste die enquête (van eind vorig jaar) een beeld van een giftige en onveilige werksfeer.

Bijna driekwart van de medewerkers heeft het door de top ingestelde onderzoek ingevuld. Bijna alle onderdelen van VWS hebben meegedaan. Volgens de uitslag is de 8 procent die zich niet veilig voelt breed verspreid over de hele organisatie en is er geen onderdeel dat eruit springt. 5 procent van de medewerkers heeft zelf ervaring gehad met een ongewenste omgangsvorm en 7 procent zegt hiervan getuige te zijn geweest.

Hoogste ambtenaar: confronterend

Interim-secretaris-generaal Riedstra (de hoogste ambtenaar) noemt het confronterend dat er verspreid over het hele ministerie medewerkers zijn die zich niet veilig voelen: "We kijken verder dan alleen procentuele uitkomsten. We gaan ons er gezamenlijk en intensief voor inzetten dat VWS voor iedereen een veilige werkomgeving is en blijft."

Voorzitter Vrouwenvelder van de ondernemingsraad zegt dat de uitkomsten goed aangeven waar gerichte verbeteringen noodzakelijk zijn: "Wij benadrukken het belang van een cultuur van samenwerken in een open en veilige omgeving waarin fouten mogen worden gemaakt zonder angst voor repercussies".