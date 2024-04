Neergestoken medewerkster (39) ggz-instelling Heerlen overleden

Een 39-jarige medewerkster van een ggz-instelling in Heerlen die vorige week werd neergestoken, is gisteren aan haar verwondingen overleden.

De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een 29-jarige vrouw uit Heerlen. Zij is mogelijk een cliënt, maar de instelling wil dat bevestigen noch ontkennen, meldt L1 Nieuws.

De neergestoken vrouw was bijna 20 jaar werkzaam bij de Heerlense vestiging van de instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Mondriaan. "Dit verlies raakt ons allemaal diep en laat een grote leegte achter binnen onze organisatie", reageert de instelling intern. "Ze was een spontane, bevlogen en gedreven collega die werkte vanuit haar hart. Ook al was ze klein van stuk, ze was een pittige tante waar je niet omheen kon. We gaan haar ontzettend missen."

Voor medewerkers zijn vandaag en morgen bijeenkomsten gepland om de collega te kunnen herdenken en steun te vinden bij elkaar.

Ernstige verwondingen

Het steekincident vond vorige week maandag plaats op het terrein van de ggz-instelling aan de John F. Kennedylaan in Heerlen. De medewerkster liep zware verwondingen op, onder meer aan haar long.

De verdachte ging er aanvankelijk vandoor, maar kon door de politie snel worden opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden, meldde het Openbaar Ministerie. De verdachte zou in het verleden zijn behandeld door het slachtoffer. Waarom de verdachte de vrouw aanviel, is niet bekend. Bronnen meldden dat ze het slachtoffer willekeurig lijkt uitgekozen te hebben, maar daar kon het OM niets over zeggen.