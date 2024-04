Extern ingehuurde docenten voor scholen bijna twee keer zo duur

Middelbare scholen betalen voor een extern ingehuurde docent bijna twee keer zoveel als voor een docent in loondienst. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Waar een leraar in vaste dienst in een veelvoorkomende loonschaal 58 euro per uur kost, moeten scholen voor een gedetacheerde docent op hetzelfde niveau 113 euro per uur incl. btw afrekenen.

Hoewel de middelbare scholen veel meer moeten betalen, maken ze door het lerarentekort steeds vaker gebruik van zzp-docenten. De externen worden voornamelijk ingezet als vervanging van zieke werknemers. Van de totale uitgaven van scholen aan personeel, wordt gemiddeld 4,4 procent besteed aan de inhuur van externen. Dat is een verdubbeling vergeleken met tien jaar geleden.

Bij ongeveer de helft van de ingehuurde krachten gaat het om docenten. De andere helft is ondersteunend personeel, zoals IT-personeel.

Extra kosten voor zzp'ers

Het verschil is vooral te verklaren door btw en de marges die de externe bureaus rekenen. De bureaus brengen 21 procent btw in rekening, terwijl scholen dat niet kunnen verrekenen omdat het onderwijs is vrijgesteld van btw. Verder hanteren externe bureaus een marge op inhuur die varieert van 15 tot 46 procent.

De ingehuurde docent verdient over het algemeen dus niet veel meer dan de docent in loondienst. De meeste kosten gaan naar de uitzendbureaus.