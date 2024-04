Skilegende Hirscher maakt spectaculaire comeback en gaat voor Nederland uitkomen

Zevenvoudig wereld- en tweevoudig olympisch kampioen Marcel Hirscher gaat zijn rentree maken in de skisport en wel als Nederlander. De Oostenrijkse skibond heeft laten weten dat het toestaat dat Hirscher van ski-nationaliteit mag veranderen.

"Als Oostenrijkse skivereniging hebben we natuurlijk heel hard ons best gedaan om Marcel bij een terugkeer naar de sport de best mogelijke voorwaarden te bieden. Wij betreuren zijn besluit om een verandering van natie naar de Nederlandse Ski Vereniging aan te vragen zeer, maar uiteindelijk hebben wij het gesteund."

De Nederlandse skivereniging heeft aan de NOS laten weten dat het later op de dag met een verklaring gaat komen.

Indrukwekkende erelijst

De 35-jarige Hirscher, die wordt gezien als een van de allerbeste alpineskiërs ooit, stopte in 2019 met zijn carrière. Hij heeft een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder en kwam tijdens zijn loopbaan altijd voor Oostenrijk uit.

De skiër zou deze zomer van plan zijn in Nieuw-Zeeland de benodigde punten te behalen om komende winter op het hoogste niveau te kunnen terugkeren. Het grote doel is de WK van 2025 in Saalbach, niet ver van zijn huis in Oostenrijk.

Hirscher won in zijn indrukwekkende carrière acht keer de algemene wereldbeker en behaalde 67 overwinningen in wereldbekerwedstrijden. In 2018 won hij bij de Spelen van Pyeongchang goud op de reuzenslalom en de combinatie. Vier jaar eerder won hij in Sotsji zilver op de slalom.