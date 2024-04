Nederlandse claim gestart tegen Apple vanwege trage iPhones

Twee Nederlandse claimorganisaties zijn een zaak begonnen tegen Apple omdat het bedrijf hun telefoons bewust trager zou hebben gemaakt. Consumenten die een iPhone 6, 7 en SE van Apple hebben gekocht kunnen zich melden bij de organisatie. De organisaties willen dat Apple klanten compenseert voor "schade door bewuste vertraging van de iPhone 6, 7 en SE." De toestellen werden tussen 2016 en 2018 uitgebracht.

Volgens ConsumentenClaim heeft Apple software-updates aangeboden die het prestatieniveau van de telefoons verminderen. Ook zouden de updates een onderliggend defect aan de batterij hebben verhuld.

"De iPhones werden hierdoor trager en werkten niet meer naar behoren. Apple heeft zijn gebruikers hierniet over geïnformeerd", schrijft Consumentenclaim, die de zaak samen met Stichting Aequitas Belangenbehartiging is gestart.

Schade door verminderde snelheid

De directeur van ConsumentenClaim zegt dat gebruikers schade hebben opgelopen door de verminderde snelheid, functionaliteit en kwaliteit van de iPhones. "Veel consumenten zagen zich genoodzaakt de batterij of zelfs hun hele iPhone voortijdig te vervangen."

De claimorganisaties stellen Apple daarvoor aansprakelijk en willen voor gedupeerden een compensatie tot 100 euro per toestel. Voor gedupeerden die hun iPhone hebben vervangen kan de compensatie hoger uitvallen.

In de VS heeft Apple in deze zaak in totaal al voor omgerekend zo'n 572 miljoen euro geschikt en is 86 euro per gedupeerde uitgekeerd. In Frankrijk werd een boete van 25 miljoen euro opgelegd. Ook in andere Europese landen lopen er massaclaims tegen Apple.