'Bouw nieuwbouwwoningen vaak vertraagd door bezwaar buurtbewoners'

De bouw van een op de drie nieuwbouwwoningen loopt vertraging op omdat er bezwaar wordt gemaakt door buurtbewoners. De bezwaren leiden tot wanhoop bij gemeenten en in de politiek, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur.

Meer dan vier op de vijf gemeenten geven aan dat hun woningbouwprojecten te maken krijgen met buurtbewoners die bezwaar maken. Hierdoor ligt soms een deel van het bouwproject stil, maar in enkele gevallen liggen er ook projecten voor de bouw van duizenden woningen stil. Het zorgt voor frustraties bij ambtenaren. "Vaak zegt men 'we zijn niet gehoord', maar lees: we hebben onze zin niet gekregen", zegt een ambtenaar als reactie op het onderzoek.

Vertraging van één tot twee jaar

Regelmatig wordt door bezwaar makende bewoners 'aantasting van het uitzicht' als argument aangevoerd bij gemeenten. Ook zijn verwachte verkeersoverlast, angst voor inkijk en vrees voor een tekort aan parkeerplaatsen veel voorkomende bezwaargronden.

De bezwaarprocedures leveren in de meeste gemeenten een vertraging op van één tot twee jaar. Veel gemeenten proberen, met wisselend succes, bezwaarprocedures te voorkomen door met buurtbewoners in gesprek te gaan. Echter wordt vaak het bezwaar tot aan de Raad van State uitgevochten.

'Bezwaar maken volkssport nummer één'

Dat er zoveel bezwaarprocedures zijn, verrast minister De Jonge van Volkshuisvesting niet. "Bezwaar maken tegen nieuwbouw is volkssport nummer één aan het worden", zegt hij in een reactie op het onderzoek tegen het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur.

Volgens De Jonge wordt de stem van woningzoekenden te weinig gehoord, terwijl die van de "boze buurman" luid en duidelijk klinkt. "Het recht op uitzicht wordt zo belangrijker dan het recht op wonen. In deze tijd kunnen we ons dat niet meer veroorloven."

De Jonge wil de mogelijkheden om naar de rechter te gaan beperken. Hij zegt dat omwonenden soms strategisch procederen om een project te vertragen in de hoop dat uitstel leidt tot afstel. "Daarom willen wij af van de optie om in hoger beroep te gaan. Er blijven dan nog genoeg mogelijkheden bestaan om je recht te halen", aldus De Jonge.