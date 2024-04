Pastoor even klaar als trainer: 'Gezin gewend dat ik eerder wegga of überhaupt niet kom'

De trainer van Almere City denkt dan vooral aan "een soort van mentorship", een rol die hem goed zou passen. "Mensen begeleiden die aan het vak beginnen en ze behoeden voor de reeks aan fouten die ik onderweg heb gemaakt."

Terugkeer niet uitgesloten

Maar ook een kortstondige terugkeer in de toekomst als trainer sluit hij niet helemaal uit. "Als ik al ergens zou tekenen, zou het niet langer zijn dan een jaar." Pastoor doelt dan bijvoorbeeld op een club tijdelijk uit de brand helpen als er een trainer vertrokken is en er voor een overbruggingsperiode iemand nodig is.

"Er zijn hartstikke veel dingen die ik zou kunnen doen." Tegelijkertijd wil Pastoor straks heel graag iets totaal anders doen. "Al is het alleen maar om mezelf de ruimte te geven te ontdekken of er inderdaad nog meer is dan alleen maar voetbal."

"Wat het me brengt, zullen we wel zien. En misschien brengt het uiteindelijk niks in het laatje", denkt Pastoor alvast vooruit. "Maar in Nederland kun je altijd wel íets doen. Ik voel me nergens te groot voor. Als ik vakken moet vullen om de hypotheek te betalen, dan ga ik dat doen. Als dat me die vrijheid in mijn hoofd blijft opleveren, is dat precies wat ik ga doen."