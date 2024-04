Rampenoefening op volle zee bij IJmuiden trekt honderden 'slachtoffers'

Sommige figuranten in spe reageerden wat overmoedig, zegt Haijer. "Ik heb mijn vaarbewijs", schreef iemand. "Ik kan die boot wel varen tijdens de oefening". Een ander gaf aan mee te willen doen als ze met een helikoper van boord zou worden gehaald. Toen haar was uitgelegd dat alleen mensen met een speciale opleiding in aanmerking komen voor een redding met een kustwachtheli, haakte ze af.

Explosieven op het lichaam

OOV-support kreeg opvallend veel aanmeldingen van mensen die in films hadden gefigureerd. "Zo was er iemand die aangaf dat hij al twintig jaar ervaring had als figurant in filmproducties, met kleine stukjes tekst en zelfs explosieven op het lichaam", aldus Haijer, die tegelijkertijd benadrukt dat dit soort vaardigheden er niet per se toe doen op 1 juni.

Wat er wel toe doet, is de conditie van de opvarende. "Je moet van een slingerend schip kunnen overstappen in een wiebelige sloep. Dan moet je wel fit zijn", stelt Haijer. Ook al is hij geen twintig meer, vrijwilliger Hans Feije maakt zich wat dat betreft geen zorgen. "Ik fiets iedere dag en ik loop veel. Ik kom net van de markt waar ik anderhalf uur heb rondgelopen. Mijn conditie is prima."