Ontknoping eredivisie: haalt Ajax Europa League en gaat Twente de Champions League in?

Zeker is het nog niet, want de twee subtoppers spelen nog tegen elkaar op 5 mei in speelronde 32. Het moet gek lopen wil FC Twente plek drie in de eredivisie nog weggeven, want de Tukkers spelen nog tegen Almere City (nummer 12), AZ (nummer 4), FC Volendam (nummer 17) en PEC Zwolle (nummer 13).

Een makkelijker schema dan AZ, dat nog NEC (nummer 6), FC Twente (nummer 3), Go Ahead Eagles (nummer 8) en FC Utrecht (nummer 7) treft.