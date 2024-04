Honderdduizenden Argentijnen de straat op tegen onderwijsbezuinigingen

De protesten van dinsdag waren een van de grootsten sinds Milei aan de macht is.

Zijn regering heeft onder meer de subsidies voor transport, brandstof en energie verlaagd, waardoor Argentijnen een vijfde van hun koopkracht hebben verloren. Duizenden ambtenaren zijn hun baan kwijtgeraakt. Bijna 60 procent van de bevolking zou inmiddels onder de armoedegrens leven.

"Wij verdedigen de publieke, vrije en gratis universiteit, wat een van de grote verworvenheden van ons volk is. Dat zullen we niet opgeven", zei de 92-jarige Adolfo Pérez Esquivel, die in 1980 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn inzet voor de mensenrechten toen dictator Videla aan de macht was in Argentinië.

"Wij verdedigen ons recht op een waardig leven", zei Pérez Esquivel verder voor het werkpaleis van Milei op het Plaza de Mayo in Buenos Aires.

Milei: we zijn over de helft

Milei beweerde gisteren in een speech nog dat zijn beleid juist positief uitpakt voor Argentinië; hij meldde dat zijn land voor het eerst in vijftien jaar een kwartaaloverschot op de begroting kon melden. Dat was volgens Milei een mijlpaal om trots op te zijn.

Ook zei hij tegen "alle Argentijnen" dat hij begrip had voor de "lastige situatie". Milei: "Maar ik wil ook zeggen dat we al over de helft zijn. Dit is de laatste fase van een heroïsche inspanning die wij Argentijnen leveren, en voor het eerst in lange tijd zal deze inspanning de moeite waard zijn."