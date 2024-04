Russische onderminister van Defensie opgepakt om corruptieverdenking

Een hooggeplaatste Russische defensiefunctionaris is opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Dat schrijven Russische staatsmedia. Het gaat om Timoer Ivanov, een van de twaalf onderministers van Defensie.

Ivanov werd kort na de invasie van Oekraïne door Rusland al op de sanctielijst gezet door zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie.

Het Russische staatspersbureau RIA Novosti schrijft op basis van Kremlin-woordvoerder Peskov dat minister van Defensie Sjojgoe inmiddels op de hoogte is gebracht van de aanhouding van zijn vertrouweling.

Voordat hij onderminister werd in 20216, werkte Ivanov al nauw samen met Sjojgoe. Zo was hij vicegouverneur van de regio Moskou, toen Sjojgoe in 2012 gouverneur werd van die regio. Kort daarna volgde hij Sjojgoe naar het ministerie van Defensie.

Er zijn geen details gemaakt over de hoogte van de steekpenningen die Ivanov zou hebben aangenomen, en waarvoor.

Bouwprojecten

Ivanov overziet in zijn functie onder meer het vastgoed en de bouwprojecten van het Russische leger, schrijft persbureau AP, en had volgens Russische media ook de bouwprojecten in de Oekraïense havenstad Marioepol onder zich.

Marioepol werd in mei 2022 bezet door Rusland, nadat de havenstad eerst door zware bombardementen grotendeels was verwoest.

De Russen begonnen kort na de bezetting van de stad met het bouwen van woonwijken op de verwoeste grond. President Poetin bezocht in maart vorig jaar hoogstpersoonlijk nog zo'n bouwplaats in Marioepol.

Onderzoek Navalny

Eind 2022 kwam Ivanov in het nieuws door een onderzoek van de anti-corruptieorganisatie van de in februari overleden oppositieleider Aleksej Navalny.

In dat onderzoek kwam naar voren dat Ivanov een luxeleven leidde, terwijl hij dat volgens zijn officiële inkomen niet zou kunnen betalen. In het onderzoek wordt gesuggereerd dat Ivanov mogelijk flink verdiende aan de bouwprojecten in Marioepol. Het is niet duidelijk of hij om deze reden nu is opgepakt.

Er hangt Ivanov een celstraf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd.