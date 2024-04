Oud-Ajacied Milik schiet Juventus naar finale Coppa Italia

De Argentijn was direct na rust ook verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van de thuisploeg. Castellanos was sterk in het duel met Bremer en schoot beheerst de 2-0 binnen.

Juventus bakte er weinig van en kwam uit het niets op 2-1 dankzij invallers Timothy Weah en Milik. De Amerikaan gaf strak en hard voor en Milik, nog geen minuut in het veld stond, tikte van dichtbij raak.