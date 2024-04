Koploper Arsenal struikelt niet en geeft Chelsea flink pak slaag

Arsenal had het beste van het spel, maar vooral in de eerste helft kreeg Chelsea ook enkele grote kansen. Nicolas Jackson snelde iedereen voorbij op de linkerflank, legde de bal voor en zag de bal via het been van Arsenal-verdediger Gabriel op de paal belanden.

Ook Marc Cucurella kwam in kansrijke positie, maar zag zijn schot geblokt worden. In de rebound schoof Enzo Fernández de bal naast.

Arsenal drukt na rust door

Waar het Arsenal voor rust niet lukte door te drukken en een grotere voorsprong te pakken, lukte dat na de pauze wel.

Uit een hoekschop kreeg Ben White de bal met wat geluk voor zijn voeten. De rechtsback van Arsenal kon met links binnenschuiven. Even later was Kai Havertz trefzeker na een fraaie voorzet van Martin Ødegaard.

Havertz maakte acht minuten later zijn tweede van de wedstrijd. Even later deed White hetzelfde. Chelsea had daarna niet veel meer in te brengen in de tweede helft.