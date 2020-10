120 jaar cel voor omstreden New Yorkse sekteleider Keith Raniere

De leider van een sekssekte in New York, Keith Raniere, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 jaar. Raniere werd vorig jaar juli al schuldig bevonden aan alle aanklachten die tegen hem waren ingediend: het uithongeren en brandmerken met zijn initialen van vrouwelijke aanhangers, het gebruiken van jonge vrouwen als seksslaaf, vrouwenhandel, het bezit van kinderporno, samenzwering en afpersing. Ook kreeg hij een boete van 1,75 miljoen dollar.

Raniere (60) was de oprichter van de cult-sekte NXIVM, die onder het mom van organisatie voor zelfhulp opereerde. Hij vroeg duizenden dollars voor deelname aan zijn cursussen. Onder zijn volgers waren miljonairs en Hollywood-actrices, die zich lieten vernederen wn gehoorzaamheid aan hem moesten beloven als onderdeel van het cursusprogramma.

Meedogenloos

Een van zijn slachtoffers was een meisje van 15, waarmee hij een seksuele relatie begon en van wie hij pornofoto's maakte. Een andere tiener werd bijna twee jaar lang opgesloten in een kamer.

De rechter noemde hem meedogenloos en de misdaden "bijzonder flagrant" omdat zijn slachtoffers jonge vrouwen en meisjes waren. De ongewoon hoge straf is vooral gebaseerd op de gruwelijke verklaringen van zijn slachtoffers.

Geen misdaad, geen spijt

De officieren van justitie hadden levenslang tegen Raniere geëist, de verdediging pleitte voor maximaal 15 jaar.

Raniere toonde geen berouw en verklaarde dat hij "dacht onschuldig te zijn". "Ik heb inderdaad geen spijt van de misdaden waarvan ik niet geloof dat ik ze überhaupt gepleegd heb."

Over NXIVM zijn twee series gemaakt: The Vow en Seduced: Inside the NXIVM Cult.