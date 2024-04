Heel veel Saharastof in Griekenland: 'Apocalyptisch'

Een dikke, geel-oranje deken leek er over het zuiden van Griekenland te liggen. Bij zonsondergang kleurde de lucht knalrood. Zo'n grote hoeveelheid Saharastof als er vandaag in de Griekse lucht hing, komt niet vaak voor.

Dat wat Saharastof Griekenland aandoet, is niet ongebruikelijk. Ook in Nederland komt het wel eens voor bij een sterke zuidelijke stroming. Maar het zuiden van Griekenland had dus met bijzonder hoge concentraties stof uit Noord-Afrika te maken.

Het levert niet alleen intrigerende beelden op; mensen kunnen er ook behoorlijk last van hebben. De hele kleine stofdeeltjes kunnen diep in de longen doordringen. Dat merkten ook de ziekenhuizen in de stad Kalamata en op het eiland Kreta, waar meer mensen dan normaal zich meldden bij de spoedeisende hulp, vooral met klachten aan de luchtwegen.

De overheid had al gewaarschuwd voor het stof en adviseerde vooral mensen met luchtwegaandoeningen of allergieën om niet naar buiten te gaan. Ook werd aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en om niet te gaan sporten in de buitenlucht.