Zorgen bij muzikanten over muziek producerende AI-tool

Nederlandse artiesten uiten in het AD hun zorgen over de diefstal van allerlei artistieke elementen als melodie, stijl en stem door tools als Udio, apps waarmee muziek wordt geproduceerd op basis van kunstmatige intelligentie (AI).

Tools zoals Udio gebruiken bestaande muziek om het algoritme te trainen voor het produceren van muziek. "'Maak een nummer in de stijl van Zoutelande van Bløf met een Maan-vibe', dat kun je invoeren en daar rolt dan een nummer uit", zegt Pablo van de Poel, muzikant van rockband DeWolff.

"Muziek is mijn leven en dat zoiets afgepakt kan worden door AI baart mij enorme zorgen. Tegelijkertijd spelen wij vooral live en dat zal niet zo snel verdwijnen."

Commerciële klus

Universitair docent Emilie Rademakers begrijpt waar de angst van artiesten vandaan komt. "Het succes van dit soort programma's zit met name in de toegankelijkheid: je hoeft alleen maar een paar trefwoorden in te voeren om een deuntje te maken."

"Veel artiesten kunnen hun werk blijven doen doordat zij af en toe een commerciële klus doen, zoals het maken van een jingle voor reclames", zegt Van de Poel. "Met de komst van AI gebeurt dat niet meer."



Bandleden van de Dawn Brothers maken zich zorgen over de opkomst van AI: