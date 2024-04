Burgemeester zet streep door Eritrese bijeenkomst in Rijswijk

De burgemeester van Rijswijk (ZH) heeft een streep gezet door een Eritrees bevrijdingsfeest in haar stad op 25 mei. De bijeenkomst is te riskant, aldus de gemeente. In februari waren er rellen rond een bijeenkomst van Eritreeërs in Den Haag.

De uitbater van een zalencentrum in Rijswijk had het evenement van de Federatie van Eritrese Gemeenschappen Nederland (FEN) aangemeld bij de gemeente. Er werden zo'n 800 bezoekers verwacht.

Burgemeester Sahin schat het veiligheidsrisico in als "levensgroot" en geeft dus geen toestemming. Volgens haar horen evenementen met "zo'n hoog risicoprofiel niet thuis in een drukke omgeving als Rijswijk".

Zowel de organisator als de exploitant had het risico voor het evenement als laag ingeschaald. "Maar dat is niet hoe de gemeente erover denkt", aldus een woordvoerder van Rijswijk tegen Omroep West.

Twee groepen

Binnen de Eritrese gemeenschap zijn er spanningen tussen twee groepen: tegenstanders van het Eritrese regime en regeringsgezinde Eritreeërs. Het leidde de laatste jaren tot ongeregeldheden bij een aantal bijeenkomsten in Nederland.

Zo vielen er vorig jaar meerdere gewonden bij een massale vechtpartij bij zalencentrum Event Plaza in Rijswijk, hetzelfde zalencentrum waar de bijeenkomst volgende maand zou plaatsvinden.

Op 17 februari dit jaar liep een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs in Den Haag uit op rellen. Er werd met stenen gegooid en (politie)voertuigen werden in brand gestoken. De mobiele eenheid zette traangas in om de situatie onder controle te krijgen. Zeker vier agenten raakten gewond.