Youp van 't Hek breekt optreden in theater Carré af

Youp van 't Hek is vanavond voortijdig met zijn voorstelling De Laatste Ronde! in het Amsterdamse theater Carré gestopt. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Na een uur stopte de cabaretier met zijn show.

"Jongens, sorry, het gaat niet meer", zei hij volgens een bezoeker. Het gebeurde nadat de voorstelling meerdere keren korte tijd was stilgelegd, waarna de cabaretier het nog probeerde met een draaiboek in zijn hand.

Nadat de voorstelling was gestopt, nam een medewerker van het theater het woord en zei dat Van 't Hek de hele dag al niet lekker was. Bezoekers kunnen een ticket krijgen voor een volgende voorstelling. Het management van Van 't Hek was niet bereikbaar voor een reactie.

Youp van 't Hek staat nog tot en met eind mei in Carré, waar hij het laatste programma speelt uit een carrière die vijftig jaar heeft geduurd.

Hartoperatie

Van 't Hek moest eerder in zijn carrière ook al voorstellingen vroegtijdig beëindigen vanwege gezondheidsproblemen. Dat gebeurde onder meer in 2017 in het Oude Luxor in Rotterdam.

Ook in 2015 werd hij twee keer onwel bij een optredens. Vervolgens is hij geopereerd aan zijn hart: er is een aantal bypasses aangebracht. Na die ingreep heeft de cabaretier een rustpauze genomen.