'PSV'er Dest scheurt voorste kruisband en komt heel 2024 niet meer in actie'

PSV-verdediger Sergiño Dest komt vanwege een zware knieblessure dit hele kalenderjaar niet meer in actie. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De Amerikaan heeft zijn voorste kruisband afgescheurd. Hij liep de blessure op tijdens de training. PSV huurt Dest dit seizoen van FC Barcelona.

PSV staat op punt landskampioen te worden. Er staan voor de Eindhovense ploeg nog vier wedstrijden op het programma in de eredivisie: SC Heerenveen-uit, Sparta Rotterdam-thuis, Fortuna Sittard-uit en RKC Waalwijk-thuis.

Dest was dit seizoen van groot belang voor PSV. De Amerikaan kwam 25 van de tot dusver 30 gespeelde wedstrijden in actie, Allemaal als basisspeler. Dest scoorde als vaak opstomende linksback twee doelpunten en gaf zes assists. In de Champions League speelde Dest ook alle wedstrijden voor PSV.