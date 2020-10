Van der Poel wacht Tour-debuut; ploeg op koers voor startbewijs

Mathieu van der Poel krijgt de kans om in 2021 zijn debuut in de Tour de France te maken. Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, is inmiddels verzekerd van een startbewijs voor de grote koersen van volgend seizoen.

Op de Europe Tour Rankings, een ranglijst van wielerunie UCI, kan Alpecin-Fenix de eerste plaats dit jaar niet meer ontgaan. De procontinentale ploegen (het tweede wielerniveau) verzamelen door het jaar heen punten voor deze lijst. Van der Poel fietste voor zijn ploeg een hoop punten bij elkaar, door onder meer de Ronde van Vlaanderen te winnen.