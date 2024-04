Van den Brom heeft aanbieding gedegradeerd Vitesse op zak: 'Ik ben nu aan zet'

Vitesse hoopt op korte termijn John van den Brom te kunnen presenteren als nieuwe hoofdtrainer. De oud-speler van de Arnhemse club heeft al een eerste gesprek achter de rug. Binnenkort komt er een vervolg.

Dinsdagavond deden directeur Edwin Reijntjes en zijn adviseur Paul van der Kraan de trainer een aanbieding, zo meldt Omroep Gelderland. Van den Brom heeft die in beraad. "Ik ben kandidaat, dat weet ik", zegt hij er zelf over. "Het is aan mij om nu te reageren en dan komt er misschien een tweede gesprek. Zo gaat dat."

Van den Brom wil zelf ook graag weer aan de slag na zijn vertrek eind december bij het Poolse Lech Poznan.

Hij speelde, verdeeld over twee periodes, liefst twaalf seizoenen bij de Gelderse club. Van den Brom maakte meerdere keren Europees voetbal mee. Later werd hij trainer in de Gelredome.

Eerste divisie

Als Van den Brom akkoord gaat met de aanbieding zal hij met Vitesse in de eerste divisie gaan spelen. De Arnhemse club degradeerde na een straf van achttien punten, omdat de club de financiële zaken niet op orde had.

"Wel heel bizar", zegt Van den Brom over het verdict vanuit Zeist. "Het is doodzonde, maar als ik moet geloven wat ik hoor en lees, is het bij Vitesse echt een chaos geweest. Die commissie zal dit niet zomaar gedaan hebben. Ze moeten dat ook zonder emoties bekijken. Het is duidelijk heel donkerrood, dat kun je inderdaad wel zeggen."