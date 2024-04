Cel geëist om hack bij festivalorganisator ID&T, 'geen kwajongensstreek'

Tegen een 28-jarige Amsterdammer is vijftien maanden cel geëist vanwege een hack. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man online ingebroken bij het systeem van entertainmentbedrijf ID&T. Als gevolg daarvan belandden privégegevens van honderdduizenden festivalgangers, -medewerkers en artiesten op straat.

"Hier was absoluut geen sprake van een kwajongensstreek", zegt de officier van justitie. Het OM rekent het de man zwaar aan dat hij de bedrijven niet heeft gewaarschuwd over de kwetsbaarheden in hun systeem. In plaats daarvan "wilde hij in alle rust zijn buit bestuderen".

Welkom01

De verdachte erkent dat hij in de zomer van 2022 de server van NextSelect in Enschede is binnengedrongen. Dat bedrijf beheerde de servers waarop de data stonden. De 28-jarige beweert dat hij nieuwsgierig was of de beveiliging van het systeem op orde was en dat bleek dus niet het geval.

"Met de inlog administrator en Welkom01 was ik in hun systeem", wordt de verdachte geciteerd door de regionale omroep Oost. Hij had gezien dat veiligheidsprotocollen niet goed waren opgevolgd. De man wilde kijken of hij zichzelf op de gastenlijst voor een festival kon zetten.

'Forse inbreuken'

Ook dat lukte. De ICT'er verschafte zichzelf toegang tot technofestival Awakenings. Hij kon eveneens parkeerplaatsen aanvragen. De man kopieerde de data van de server naar zijn eigen pc. Volgens het OM Waren dat "zeer forse inbreuken" en datadiefstal.

De ontwikkeling van het computersysteem, Evi genaamd, had enkele tonnen gekost. Door de hackactie liep het programma grote imagoschade op. NextSelect en ID&T eisen in totaal 97.000 euro schadevergoeding.

"Ik was een winkel binnengedrongen waar ik niet had mogen zijn", citeert Oost de verdachte. Zijn advocaat noemt de strafeis disproportioneel. De 28-jarige heeft geen strafblad en wordt binnenkort voor de tweede keer vader.

"Mijn cliënt heeft strafbaar gehandeld en daarmee overlast en schade veroorzaakt, maar hij heeft opening van zaken gegeven en spijt betuigd." Volgende maand doet de rechter uitspraak.