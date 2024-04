Joost Klein - ‘Europapa’ - treedt op met influencers Appie en Stuntkabouter

Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival op het podium bijgestaan door influencers Appie Mussa (1,1 miljoen volgers op TikTok) en Stuntkabouter (30.500 volgers op Instagram). Dat is vanavond bekendgemaakt in de talkshow Sophie & Jeroen.

Gover Meit (Stefano Keizers), de creatief leider van de Songfestival-act, gaf tekst en uitleg. "Negen maanden lang hebben we dagelijks gewerkt om van die act van drie minuten iets te maken waarmee we iedereen op de wereld een plezier doen."

Wat er daadwerkelijk op het podium gaat gebeuren blijft gissen. "We hebben een hele kinderlijke leuke manier van maken, dat gaan we laten zien", verklapte Stuntkabouter.

De mannen zijn al jaren vrienden, familie bijna. "Ze noemen mij vaak hun oom", vertelde Meit. "Het zijn mijn creatieve kinderen, die net als ik superorigineel zijn. Ik geloof daar heel erg in. Ik geloof dat het de toekomst is, met eigenheid en positivisme mensen bereiken."

'Ultieme eer'

Appie noemt het een ultieme eer om met Joost Klein het podium te mogen delen, voor Stuntkabouter voelt het 'alsof ik uitkom voor het Nederlands Elftal'.

Europapa is in korte tijd uitgegroeid tot een hit, maar internationale wedkantoren zien Klein nog niet winnen. Het nummer staat vooralsnog op nummer drie bij de bookmakers. De halve finale van Klein in Malmö is op donderdagavond 9 mei.

Beluister het nummer hier: