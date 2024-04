Henderson en Berghuis terug op trainingsveld bij Ajax, Conceição definitief weg

Jordan Henderson en Steven Berghuis stonden dinsdag weer op het trainingsveld bij Ajax. Henderson heeft na een maand afwezigheid de groepstraining hervat. De Engelse middenvelder is hersteld van een rugblessure. Trainer John van 't Schip neemt hem mogelijk op in zijn selectie voor het thuisduel met Excelsior van woensdagavond om 21.00 uur.

Berghuis is nog niet beschikbaar. Hij ontbreekt al ruim twee maanden door een rug- en knieblessure in de wedstrijdselectie. "Steven heeft ook een klein gedeelte meegetraind, maar die zal er woensdag nog niet bij zijn. Dit is in ieder geval een stap in de goede richting voor hem", zei trainer Van 't Schip bij Ajax TV.

De geblesseerde Kristian Hlynsson ontbreekt nog steeds bij de Amsterdammers.

Plek vijf

Ajax heeft de resterende vier duels als doel om de vijfde positie op de ranglijst te behouden. Die positie geeft na de bekerwinst van Feyenoord recht op een ticket voor de tweede voorronde van het nieuwe seizoen van de Europa League. Van 't Schip: "We spelen om niet in de play-offs te hoeven spelen."

De Amsterdammers hebben slechts één punt voorsprong op NEC. Na Excelsior ontmoet Ajax nog Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit).

Conceição weg

Francisco Conceição keert niet meer terug bij Ajax. De Portugese buitenspeler was verhuurd aan Porto. Vandaag heeft die club bekendgemaakt dat het de koopoptie heeft gelicht voor een bedrag van naar verluidt zo'n tien miljoen euro. De Portugees is nu tot medio 2029 aan Porto verbonden.

Ajax nam Conceição in 2022 voor zo'n vijf miljoen euro over van FC Porto. Hij keerde afgelopen zomer op huurbasis terug naar die club.

Conceição was dit seizoen al goed voor zeven doelpunten en zeven assists.