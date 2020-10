Ajax geeft 2-0 voorsprong weg en speelt gelijk bij Atalanta

Balende Ajacieden, met Daley Blind in het midden - Pro Shots

Ajax heeft in de tweede groepswedstrijd van de Champions League een voorsprong weggegeven. De Amsterdammers stonden halverwege met 2-0 voor, maar moesten tegen Atalanta Bergamo genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. "We zijn twee keer weggecounterd, dat mag niet", concludeerde Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop bij SBS6. "Ik ben niet tevreden met het punt. Europees gezien is het wel een goed resultaat, maar we doen onszelf tekort." Door het gelijke spel en de eerdere thuisnederlaag tegen Liverpool heeft Ajax na twee groepsduels in het belangrijkste Europese clubtoernooi slechts één punt. Atalanta heeft er vier. Liverpool won thuis met 2-0 van FC Midtjylland en is met zes punten koploper in de groep. De komende twee wedstrijden speelt Ajax tegen Midtjylland, dat nog nul punten heeft.

De stand in de groep van Ajax - NOS

Ten Hag koos tegen Atalanta voor een zeer aanvallend Ajax. Met Lassina Traoré, de man van vijf van de dertien goals tegen VVV-Venlo, in de spits en met de Brazilianen David Neres en Antony op de vleugels. Dusan Tadic speelde vanaf het middenveld. Open wedstrijd Het leverde een open wedstrijd op, met veel ruimte op het veld. Het tempo in de eerste helft lag niet eens zo heel hoog, maar het spel golfde wel op en neer, met kansjes voor beide ploegen. Totdat Ajax het initiatief naar zich toe trok. De Amsterdammers kwamen na een halfuur op voorsprong na een strafschop. Traoré ging met veel geschreeuw naar de grond, toen hij werd geraakt door een hoog geheven been van Robin Gosens, die eerst de bal raakte. Tadic scoorde vanaf de stip.

Hiervoor kreeg Ajax een strafschop: Gosens tikt met zijn voet Traoré aan - ANP

Acht minuten later maakte Traoré zelf de 2-0. Neres gaf hard voor, doelman Marco Sportiello kreeg de bal niet onder controle en liet los, waarna Traoré snel binnentikte. Tot aan de rust had Ajax de Italianen in de tang. Atalanta, zonder de geblesseerde Marten de Roon maar met Hans Hateboer in de basis, kwam vol energie uit de kleedkamer en Ajax deed vrolijk mee. Een harde vrije trap van Josip Ilicic belandde op de vuisten van Ajax-doelman André Onana. Aan de andere kant had Perr Schuurs na een slalom door de Italiaanse verdediging de beslissing op zijn voet. Atalana komt terug Maar Atalanta kwam terug. Twee keer was Duván Zapata het overtuigende eindstation van een counter, waarbij het Amsterdamse centrale duo Schuurs-Daley Blind er beide keren niet sterk uitzag.

Duvan Zapata (r) brengt Atalanta terug in de wedstrijd - AFP