Europarlement stemt in met verbod op verbranden van onverkochte kleding

Grote bedrijven mogen binnenkort waarschijnlijk geen onverkochte kleding meer verbranden. Vandaag stemde het Europarlement in met een update van een richtlijn voor duurzaam ontwerpen die dat verbiedt. Ook komt er een digitaal 'paspoort' waardoor consumenten kunnen zien hoe duurzaam een product is.

Nu het parlement de richtlijn heeft goedgekeurd, moeten ook de EU-ministers nog instemmen. Naar verwachting is er voldoende steun voor de plannen. Met de nieuwe regels wil de Europese Unie de markt verduurzamen.

Het gaat om een update van een richtlijn die nu alleen nog voor elektronische apparatuur geldt. Door de aanpassing moeten ook kledingbedrijven en meubelmakers aan de duurzaamheidseisen gaan voldoen.

Veel bedrijven verbranden de kleding die zij niet verkopen of die ontevreden consumenten na een online bestelling terugsturen. In 2015 ging het naar schatting om 1,2 miljoen kledingstukken, becijferde MVO Nederland, een organisatie die zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Europese Unie wil dat met deze wet verbieden dat kleding door de shredder gaat of in de verbrandingsoven verdwijnt. Het is nog onduidelijk wat kledingbedrijven nu met hun overgebleven producten gaan doen. De EU hoopt met de wet in elk geval op meer recycling.

Grote kledingbedrijven hebben twee jaar de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. Middelgrote bedrijven krijgen zes jaar de tijd om zich op de nieuwe regels voor te bereiden.

Productpaspoort

Daarnaast wil de EU een zogenoemd 'digitaal productpaspoort' invoeren. Alle producten die op de Europese markt worden verkocht moeten volgens deze wet een digitaal duurzaamheidslabel hebben.

Met dat paspoort kunnen consumenten zien waar een product vandaan komt, hoe het is samengesteld en hoe het kan worden gerepareerd of gerecycled. "Consumenten kunnen op deze manier in één oogopslag zien welk product het meest duurzaam is of het gemakkelijkst te repareren is," zegt de Belgische Europarlementariër Sara Matthieu, die rapporteur was tijdens de onderhandelingen.

Naast het productpaspoort en het verbod op het verbranden van onverkochte kleding, komt de EU met regelgeving die het recyclen van producten moet vergemakkelijken. Daarnaast komen er regels die het gebruik van grondstoffen, energie en water tijdens de productie moeten verlagen.

Handhaven

Volgens de Europese Commissie is de richtlijn "een enorme kans voor zowel bedrijven als consumenten", zegt vicevoorzitter Sefcovic, die verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal. "Uiteindelijk zal de Europese markt profiteren van producten die duurzamer en beter te recyclen zijn."

De Europese consumentenorganisatie BEUC waarschuwt overigens wel voor manieren om de nieuwe wet te omzeilen. Het gebrek aan voldoende personeel en middelen om controles uit te voeren zal het moeilijk maken om de nieuwe wet effectief te handhaven, vreest de organisatie.