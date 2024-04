Nederlands veilinghuis gaat superjacht van Oekraïense oligarch veilen

Het Nederlandse veilinghuis Troostwijk Auctions gaat het superjacht Royal Romance van de pro-Russische Oekraïense oligarch Viktor Medvedtsjoek veilen. Het werd in 2022 in Kroatië in aan de ketting gelegd.

Onlangs werd het 92,5 meter lange jacht met zwembad aan boord overgedragen aan Oekraïne. Dat wil het schip verkopen om geld in te zamelen. Troostwijk wordt gezien als het meest geschikte veilinghuis om het jacht van de hand te doen.

Volgens de Oekraïense overheidsinstelling Asset Recovery and Management Agency (ARMA) is de Royal Romance het eerste bezit van iemand tegen wie sancties gelden, dat buiten Oekraïne in beslag genomen is en geveild wordt.

'Grote overwinning'

"Dit is al een grote overwinning", zegt Olena Duma van ARMA. "We geloven dat Medvedtsjoeks jacht nu verkocht wordt bij een transparante veiling en zo aanzienlijke inkomsten zal opleveren voor Oekraïne."

Viktor Medvedtsjoek is een zakenman en politicus die in 2014 door de Verenigde Staten op de sanctielijst werd gezet vanwege zijn rol bij de annexatie van de Krim. Volgens de Amerikanen is hij een hecht bevriend met de Russische president Poetin. Ook de Oekraïners zetten hem op de sanctielijst en verdenken hem van hoogverraad.

Vorige maand kwam daar een plek bij op de Tsjechische sanctielijst voor de voormalig oliehandelaar en advocaat. De Tsjechen zien hem als een spil in een Russische beïnvloedingscampagne via de nieuwswebsite Voice of Europe. Vanuit dat platform zouden er ook Europese politici zijn betaald.

Ronkende teksten

Medvedtsjoek kocht de Royal Romance in 2015. Het superjacht met vijf verdiepingen is gebouwd in het Friese Makkum op de werf van scheepsbouwer Feadship. Na oplevering kwam het in handen van Fregata Marine Ltd.. Onderzoeksprogramma Pointer ontdekte enkele jaren later dat Medvedtsjoek de eigenaar is van dat bedrijf uit de Marshalleilanden.

Het schip lag tijdens de Russische inval in Oekraïne in de Kroatische havenstad Rijeka. Daar werd het in maart 2022 aan de ketting gelegd door de plaatselijke autoriteiten.

Ook in de rest van Europa - waaronder in Nederland - werden Russische jachten 'bevroren' vanwege Europese sancties, maar er zijn sindsdien maar weinig schepen verkocht.

"Die schepen zijn bevroren eigendommen", zegt sanctieadvocaat Sebastiaan Bennink. Er is veel discussie over het onteigenen van dit soort bezittingen. "Ze kunnen niet zomaar worden afgepakt, want mensen kunnen hun eigendommen later terugeisen."

Toch ging een Kroatische rechter dit jaar akkoord met de overdracht van het schip van Medvedtsjoek aan Oekraïne. Dat land kiest er nu voor om het schip met ronkende teksten naar de veiling te brengen: "Degene die Medvedtsjoeks jacht koopt zal een politieke slag toebrengen aan het regime-Poetin en een plek krijgen op de pagina's van de wereldgeschiedenis."