14 jaar celstraf voor Eindhovenaar die man ontvoerde en martelde

Een man (37) uit Eindhoven moet veertien jaar de cel in voor het ontvoeren en mishandelen van een andere man en voor drugs- en wapenhandel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De rechter noemde zijn werkwijze "sadistisch en mensonterend".

Agenten vonden in 2021 tijdens een controle onder meer een doorgeladen shotgun in een busje van de man en doorzochten daarna ook zijn woning. In de kelder van zijn wooncomplex stonden drie auto's die gebruikt werden als opslagplek voor drugs en wapens. De politie nam naast grote hoeveelheden drugs ook handgranaten en automatische wapens in beslag.

In het onderzoek dat hierop volgde, bleek dat de man ook betrokken was bij een ontvoering en marteling van een man die drugs zou hebben gestolen. Achteraf bleek dat de verkeerde was mishandeld en gemarteld, schreef Omroep Brabant eerder.

Mensonterend en sadistisch

Het slachtoffer werd in juni 2020 ontvoerd en in een garage in Eindhoven geblinddoekt en vastgebonden. Ook werden twee van zijn vingertoppen afgeknipt.

"De gruwelijke geweldshandelingen waren voor het slachtoffer een uiterst schokkende en beangstigende ervaring die hij niet snel zal vergeten. Met name zijn afgeknipte vingertoppen blijven hem dagelijks herinneren aan de vernederende, pijnlijke en angstige gebeurtenissen die hij moest ondergaan", aldus de rechter.

De rechtbank noemt het "schokkend" dat de man op "laconieke, mensonterende en sadistische wijze is gemarteld". Het Openbaar Ministerie had zestien jaar celstraf geëist. De rechter komt tot een iets lagere straf omdat de Eindhovenaar nog niet eerder tot een lange gevangenisstraf was veroordeeld.