Zuyderland concentreert zorg in Sittard-Geleen, zorg in Heerlen afgeschaald

De intensive care en spoedeisende hulp (SEH) van het Zuyderland Ziekenhuis verdwijnen uit Heerlen en verhuizen naar Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Dat maakt het ziekenhuis vandaag bekend. Voor zware geplande operaties, ernstige spoedgevallen en bevallingen is Sittard-Geleen vanaf 2030 de aangewezen plek. Alle andere zorg blijft wel behouden in Heerlen, benadrukt het ziekenhuis.

Het Zuyderland Ziekenhuis, met locaties in Sittard-Geleen en Heerlen, moet dit jaar een besluit nemen over de vernieuwing van een verouderd gebouw in Heerlen. Het ziekenhuis onderzocht de afgelopen maanden wat voor zorg er in het vernieuwde ziekenhuis moest komen en wat noodzakelijk en haalbaar was.

Vorig jaar schetste Zuyderland een toekomstscenario waarin het Heerlense ziekenhuis geen spoedeisende eerste hulp, beddenhuis of intensive care meer zou hebben. In plaats daarvan zou er alleen maar dagbehandeling komen. Het ziekenhuis koos hier met name voor vanwege personeelstekort.

Hogere kosten

Het plan stuitte bij inwoners en gemeenten in de regio Parkstad in Zuidoost-Limburg op veel verzet. "De Parkstad is de grootste stedelijke regio van Limburg en is met 257.000 inwoners groter dan Eindhoven en Groningen", stelden de actievoerders. "Een regio bovendien met veel armoede en gezondheidsproblemen en daar hoort een volwaardig ziekenhuis bij." De plannen van Zuyderland leidden ook tot beroering in de Tweede Kamer.

Het ziekenhuis besloot daarom een grote inspraakronde te organiseren. De zogenoemde regietafel onder leiding van voormalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester heeft het afgelopen half jaar met tientallen betrokken partijen gesproken en komt nu met het advies om de meest zware operaties en ernstige spoedingrepen te concentreren op de locatie in Sittard-Geleen, meldt L1 Nieuws.

Hier is mede voor gekozen omdat een concentratie van zorg in Heerlen zo'n 230 miljoen euro duurder zou zijn. In Heerlen wordt het verouderde ziekenhuis voor 2030 vernieuwd en als de intensive care daar zou blijven, zou dit leiden tot leegstand in Sittard-Geleen, stelt het ziekenhuis.

Zorg behouden

Het ziekenhuis benadrukt dat in de nieuwe plannen 85 procent van de zorg dicht bij huis gegeven kan worden. Zo behouden de locaties in Sittard-Geleen én Heerlen een beddenhuis om reguliere patiënten op te nemen en blijven ze in de toekomst dag en nacht open voor minder ingewikkelde spoedzorg. Daarnaast blijft Heerlen lichtere planbare operaties uitvoeren.

Ook moet in Heerlen een nieuwe afdeling met dertig bedden komen voor de opname van ouderen die plotselinge medische problemen hebben. Zo'n speciale afdeling moet voorkomen dat deze groep patiënten op de spoedeisende hulp terechtkomt, terwijl daar geen medische noodzaak voor is. Daarnaast wil het ziekenhuis meer inzetten op gezondheid en minder op ziekte. Daarom moet er ook een 'sociaal hospitaal' komen, opgezet, met aandacht voor schulden en leefstijl.

Ambulances

Het concentreren van de complexe zorg in Sittard-Geleen heeft wel gevolgen voor de aanrijtijden van ambulances uit de regio Parkstad. Het RIVM heeft in februari een analyse gemaakt. De ritduur neemt toe met maximaal 13 minuten, afhankelijk van waar de patiënt wordt opgehaald.

Maar belangrijker is de conclusie van het RIVM dat de zogenoemde 45-minutennorm (drie kwartier na de oproep moet de patiënt aanwezig zijn op de spoedeisende hulp) niet wordt overschreden. Overigens loopt in de Tweede Kamer wel een discussie over de vraag of deze norm nog toereikend is. Maar dat onderwerp is controversieel verklaard, wat betekent dat de discussie in principe pas verdergaat als er een nieuw kabinet is.

De directies van Zuyderland en van zorgverzekeraar CZ, een belangrijke financier, hebben eerder al laten weten dat ze het advies van de regietafel overnemen. Wel moeten hun toezichthouders nog formeel groen licht geven.

In Heerlen wordt geschokt en teleurgesteld gereageerd op het besluit. "De Parkstad-regio heeft al zoveel te verstouwen gehad. Het kan niet zo zijn dat een gebied met 300.000 inwoners geen volwaardig ziekenhuis behoudt", zegt burgemeester Wever van Heerlen tegen L1 Nieuws. "We leggen ons hier niet bij neer."