Amsterdam pakt commerciële voetbalscholen aan: 'Handel in voetbaldromen'

De gemeente Amsterdam wil er paal en perk aan stellen. Sportwethouder Sofyan Mbarki (PvdA): "Jeugdtrainers worden weggetrokken bij verenigingen. Daarnaast betalen de voetbalscholen niet voor de velden van de verenigingen, maar ze vragen wel hoge bedragen aan ouders. Zo zie je dat een vereniging steeds zwakker wordt en een commerciële voetbalschool soms de regie overneemt bij een vereniging."

Beloftes

Universitair docent aan de Universiteit Utrecht Jan-Willem van der Roest doet al jaren onderzoek naar voetbalscholen. "Er hangt een zweem omheen van: misschien kun je ook wel richting een profclub. Maar in de meeste gevallen is dat niet realistisch."

Wethouder Mbarki noemt het "handel in voetbaldromen". "We moeten eerlijk zijn dat een voetbalcarrière niet voor iedereen is weggelegd. Maar we zien wel dat daar mee geadverteerd wordt. Er worden bijna garanties gemaakt dat het gaat lukken, en dat is een handel die we echt moeten stoppen. Het belangrijkste is dat kinderen plezier houden in het voetballen."

Guido den Dikken, oprichter van een Amsterdamse voetbalschool, ziet juist dat kinderen die bij hem trainen meer plezier krijgen in het spel "doordat hun zelfvertrouwen toeneemt". "Ik vind het heel belangrijk dat er geen dromen verkocht worden. Ik denk wel dat er scholen zijn die dat doen, maar dat willen wij pertinent niet."

Verklaring omtrent gedrag

De gemeente Amsterdam wijst ook op het beperkte toezicht op voetbalscholen. Zo is vaak onduidelijk of de scholen voldoen aan de eisen voor een veilige sportomgeving, zoals een verklaring omtrent gedrag (vog) van trainers.

De voetbalscholen krijgen nu twee opties: ze kunnen opgaan in een Amsterdamse voetbalvereniging, waarbij de vereniging eindverantwoordelijk is. Of ze blijven onafhankelijk en sluiten een overeenkomst met de gemeente, zodat die meer zicht heeft op de werkwijze.

Docent Van der Roest vindt de maatregelen een goede zaak, maar denkt ook dat de KNVB een rol zou moeten spelen. "Je zou bijvoorbeeld een soort kwaliteitsstempel kunnen opzetten voor voetbalscholen en meer aan opleiding en training van voetbalschoolhouders kunnen doen. Niet alleen op voetbaltechnisch gebied, maar ook op zakelijk gebied, zodat er een professionalisering komt die nu vaak ontbreekt."

Andere steden

Niet alleen Amsterdam worstelt met de commerciële voetbalscholen. De gemeente Utrecht zegt tegen Nieuwsuur dat het aantal voetbalscholen ook daar toeneemt en dat beleid in de maak is.

De gemeente Eindhoven laat weten dat daar "een tiental" voetbalscholen actief is. Vorig jaar heeft de gemeente regels opgesteld, onder meer over de tarieven die de scholen betalen aan de vereniging voor veldhuur. Rotterdam en Den Haag zeggen de problemen niet te herkennen.

Van der Roest benadrukt dat voetbalscholen niet alleen maar negatieve gevolgen teweegbrengen. "Het is leuk voetbalaanbod, met enthousiaste trainers die daar echt passie voor hebben. Als er meer wordt samengewerkt, kan het een heel waardevolle aanvulling zijn op het voetbaltechnische vlak voor veel voetbalverenigingen."

Interne voetbalscholen

De KNVB laat in een schriftelijke reactie weten dat "een reëlere weergave van de werkelijkheid" door voetbalscholen gewenst is. "Voetbalontwikkeling is niet maakbaar, maar juist zeer grillig en daarmee onvoorspelbaar."

De bond zegt verenigingen onder meer te ondersteunen bij het opstarten van interne voetbalscholen en bij opleidingen voor trainers. "Maar uiteindelijk is het de eigen keuze van jeugdspelers en ouders om wel of niet extra aanbod bij een commerciële voetbalschool af te nemen."