Nest gekraakt en nog geen broedpartner: het zit webcammende visarend niet mee

Dat komt goed uit, want de tijd dringt inmiddels voor de visarend, zegt de boswachter. Hij heeft nog een paar weken om een broedpartner te vinden. Een vrouwtje moet nog zo'n twee maanden broeden. Daarna is het al zomer en is de broedtijd weer voorbij.

Zeven jaar op rij wist de vogel nakomelingen te verwekken in de Biesbosch. De laatste twee jaar lukte het niet. Zijn vaste vrouwtje kwam niet meer terug. Blom vermoedt dat ze niet meer leeft.

"Je ziet zijn wanhoop", zegt Blom over 7TG. "Hij vliegt steeds grotere rondes. Hij wordt lastiggevallen door zeearenden en probeert de show te stelen. Zo hoopt hij de aandacht te trekken van een andere visarend."

's Nachts kijken

Ook bij de boswachter neemt de spanning toe. "Ik denk er best veel aan en kijk soms zelfs 's nachts naar de camerabeelden. Mijn kinderen lopen thuis te paraderen in visarendshirts."

Blom houdt de komende weken hoop. "Het is en blijft natuur. Soms gaat het even net iets minder makkelijk dan je zou wensen. Visarenden hebben er veel voor over om in noordelijk Europa tot broeden te komen. Ze zetten door. Het moet de komende weken wel gebeuren, anders heb ik er een hard hoofd in. Misschien komt het goed. En anders volgend jaar."

Op andere plekken in de Biesbosch gaat het dit voorjaar beter met de in Nederland zeldzame visarend. "We hebben drie of vier broedende paren in het gebied. Dat is een mooi aantal."

De livestream van het visarendnest is dag en nacht te volgen. In 2021 werden de beelden van Vogelbescherming Nederland en Beleef de Lente in totaal zo'n 1,6 miljoen keer bekeken. Dat jaar was voor het eerst rechtstreeks de geboorte van visarendkuikens te zien.