Sprintaantrekker Zijlaard zegeviert in ultrakorte proloog Romandië: 'Een droom'

Zijlaard debuteerde vorig jaar in het profpeloton bij de ploeg van Fabian Cancellara, de man die hij als kind adoreerde. Niet gek dus dat hij zich in Payerne, een klein stadje in de buurt van Cancellara's thuisbasis Bern, van zijn beste kant wilde laten zien.

Hij ging vroeg van start, nam alle risico's in de veertien (!) haakse en terugdraaiende bochten en wist toch een gemiddelde snelheid van ruim 45 kilometer per uur te bereiken.

De explosieve Ethan Hayter (Ineos), vooraf aangeduid als favoriet voor deze proloog, slaagde daar niet in. De Brit maakte in de eerste bocht al een foutje en ging daarna zelfs de hekken in.