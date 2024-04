NS sluit meeste geldautomaten op stations uit angst voor plofkraken

Uit angst voor plofkraken sluit de NS tijdelijk een groot aantal geldautomaten op stations. Daardoor kan er alleen nog op Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal geld worden opgenomen.

Aanleiding voor het besluit zijn de recente plofkraken op de treinstations Amsterdam Zuid en Delft. Die hadden volgens het vervoersbedrijf zoveel schade tot gevolg dat ze samen met GWK Travelex, de eigenaar van de automaten, hebben besloten 24 geldautomaten voorlopig te sluiten.

Het is niet duidelijk of en wanneer die 24 geldautomaten weer in gebruik worden genomen. "De betreffende automaten zijn inmiddels gesloten en leeggehaald. Op een later moment besluiten NS en GWK Travelex of er automaten heropend kunnen worden, eventueel met aanvullende veiligheidsmaatregelen", aldus het spoorbedrijf. "Denk aan rolluiken voor de automaat die 's nachts dichtgaan of extra cameratoezicht."

De NS zit al langer met plofkraken in de maag. Drie jaar geleden werden ook tijdelijk 28 automaten gesloten. Dat was naar aanleiding van een plofkraak op station Apeldoorn. Die automaten zijn afgelopen jaar verplaatst, heropend met extra veiligheidsmaatregelen of definitief gesloten.