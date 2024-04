Spaanse justitie is van drugshandel verdachte Nederlander Karim B. kwijt

Het Openbaar Ministerie in Nederland zegt niet op de hoogte te zijn gebracht dat Karim B. is verdwenen en wil daar verder niet op reageren.

Volgens het OM was door de rechter in Spanje bepaald dat hij meteen weer vast zou worden gezet voor de Nederlandse zaak, mocht hij vrijkomen in zijn Spaanse zaak. "Waarom dat niet is gebeurd, is ons onbekend", aldus een woordvoerder.

Het OM benadrukt nog steeds van plan te zijn om Karim B. hier te vervolgen voor drugshandel. Er wordt nog altijd gewacht een beslissing van Spanje over zijn overlevering.

"Onze ervaring met de Spaanse justitie is dat die samenwerking over het algemeen goed is", zegt de woordvoerder. "Jaarlijks worden tientallen verdachten overgeleverd."

50 miljoen euro

Tijdens de politieactie tegen de groep rond Karim B. heeft de Spaanse politie beslag gelegd op een groot aantal huizen, ter waarde van 50 miljoen euro. Ook is 3 miljoen euro op verschillende bankrekeningen geconfisqueerd.

Het veronderstelde criminele kopstuk woonde eerder in Amsterdam, maar verbleef al langere tijd in het buitenland. Zijn broer Samir werd in 2014 doodgeschoten in de buurt van Malaga.

De Spaanse politie deelde deze beelden van een reeks arrestaties in januari, waarbij ook Karim B. werd opgepakt: