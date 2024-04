De bewogen derby van Dumfries met rode kaart én titelfeest: 'Behoorlijk laat geworden'

Dumfries heeft de zaken snel gerelativeerd. "Ik hoor net dat we allebei een wedstrijd schorsing krijgen. Laten we het vooral ook niet groter maken dan het is en het nemen als een man. Ik wil nu vooruit kijken."

Kans om het EK te winnen

Nu de landstitel binnen is en Inter niet meer meespeelt in een binnenlands of Europees bekertoernooi, kan het vizier van Dumfries op het EK met Oranje. Hij heeft een tijd gesukkeld met een hamstringblessure, maar is inmiddels weer helemaal fit.

"Als we allemaal fit zijn, hebben we genoeg kwaliteit in de groep bij het Nederlands elftal. Ik verwacht zeker dat we kunnen verrassen. We horen niet bij de absolute favorieten, maar ik zie ons als een ploeg die in het toernooi kan groeien en waar je zeker rekening mee moet houden."

Als het aan de 52-voudig international ligt, doet Oranje lang mee op het toernooi. "Ik geloof zeker in onze kans om het EK te winnen."