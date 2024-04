Kamer: zie af van versoepelen transgenderwet

De Tweede Kamer roept het kabinet op een voorstel voor het versoepelen van de transgenderwet in te trekken. Zoals verwacht schaarde een Kamermeerderheid zich, tegen de zin van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming, achter een motie van NSC en SGP. In het debat daarover, twee weken geleden, ontraadde demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming de motie. Hij noemde die "niet behoorlijk".

In een hoofdelijke stemming steunden 73 Kamerleden de oproep, 70 stemden ertegen. Vóór de motie stemden behalve NSC en SGP ook PVV, BBB, ChristenUnie, Denk, FvD en JA21; de overige fracties waren tegen. De minister gaat nu in het kabinet bespreken wat hij met de motie gaat doen.

Voorstel van drie jaar geleden

Het voorstel om de voorwaarden voor de verandering van iemands geslachtsaanduiding in het paspoort minder streng te maken, werd al drie jaar geleden door het vorige kabinet ingediend. In het wetsontwerp van toenmalig minister Dekker staat onder meer dat een verklaring van een deskundige niet langer nodig is. Verder kunnen volgens het voorstel ook jongeren onder 16 jaar hun registratie laten veranderen. In 2022 nam Weerwind de verdediging van het voorstel over.

NSC-Kamerlid Van Vroonhoven, de eerste indiener van de motie, benadrukte in het debat twee weken geleden dat ze achter de huidige wet staat. Maar een versoepeling gaat haar te ver. Volgens haar is de deskundigenverklaring een belangrijke waarborg. Ook is ze tegen de verlaging van de leeftijdsgrens. De motie vraagt het kabinet het wetsvoorstel binnen een maand in te trekken.

'Gang van zaken onzorgvuldig'

Voorstanders van het wetsvoorstel hekelden de gang van zaken. Ze leverden vooral kritiek op de gevolgde procedure. De Kamer verklaarde het wetsvoorstel vorig jaar controversieel, wat betekent dat het voorlopig niet zou worden behandeld.

Een deel van de Kamer vindt het daarom onzorgvuldig om het wetsvoorstel nu in te trekken. Volgens deze Kamerleden is het zuiverder om later over de wet te debatteren en dan argumenten uit te wisselen. Dan kunnen critici de wet alsnog tegenhouden, is hun redenering.

D66-Kamerlid Paulusma noemde de gang van zaken oncollegiaal. VVD-woordvoerder Ellian zei dat zijn fractie eerder zorgen heeft geuit over de wet, maar ook zijn fractie vindt dat de motie "een zorgvuldige behandeling doorkruist".