Djokovic overweegt zonder coach door te gaan: 'Ik denk erover na'

Novak Djokovic, zelf winnaar van een Laureus Award, had maandagavond lovende woorden over voor de Nederlandse rolstoeltennisster Diede de Groot, die eveneens in de prijzen was gevallen. Maar 's werelds beste tennisser van dit moment had nog een verrassing in petto: "Ik denk erover na of ik wel of niet een coach moet hebben."

De Serviër beëindigde vorige maand na ruim vijf jaar de succesvolle samenwerking met de Kroatische coach Goran Ivanisevic. De 24-voudig grandslamwinnaar deed dat na zijn uitschakeling in de derde ronde in Indian Wells. Bij het toernooi in Monte Carlo werd Djokovic vervolgens bijgestaan door Nenad Zimonjic, de voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel.

"Het is niet zo dat ik vind dat ik helemaal geen coach nodig heb. Ik denk juist dat het altijd waardevol is om een kwaliteitsteam te hebben. Maar ik denk ook dat ik in de fase van mijn carrière ben beland waarin ik het me kan veroorloven om misschien geen coach te hebben", aldus de 36-jarige nummer één van de wereld.