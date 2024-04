Van Poppel raakt zege kwijt in Turkije, ritwinst en leiderstrui voor Lonardi

Lonardi nieuwe leider

Lonardi is door zijn ritzege ook de nieuwe leider in het algemeen klassement, met vier seconden voorsprong op Enrico Zanoncello en Henri Uhlig.

Woensdag is de vierde etappe van de Ronde van Turkije. De renners rijden dan in 137,9 kilometer van Marmaris naar Bodrum. Er liggen opnieuw een paar beklimmingen in het parcours, maar een massasprint ligt opnieuw op de loer.