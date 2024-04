Eigen ploeg, Team Iko of alleen? De opties voor Leerdam na veelbesproken vertrek

Na het vertrek van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma is de grote vraag: wat gaat ze nu doen? Gaat ze bij een andere ploeg aan de slag, begint ze een eigen ploeg of werkt de topschaatsster voorlopig in haar eentje toe naar de Winterspelen van 2026 in Milaan? Schaatsbond KNSB zal haar in ieder geval blijven ondersteunen bij haar olympische droom.

Wekenlang spraken Leerdam en de leiding van Jumbo-Visma over een nieuw contract voor de ster op schaatsen. Er kwam uiteindelijk geen witte rook en maandag werd duidelijk dat de wegen scheiden. "Omdat het tijd is voor iets anders", zo liet ze op haar Instagram weten.

Leerdam is nu aan het genieten van een vakantie op Puerto Rico, maar daar zal ze toch ook verder moeten nadenken over haar toekomst.

"Het is voor haarzelf heel vervelend dat ze zoekende is, dat heeft te maken met de norm die ze zichzelf oplegt. Al is dat ook wel weer heel goed", zegt Remy de Wit, technisch directeur bij de KNSB.

'Wij faciliteren het ijs en de krachtruimtes'

De 25-jarige Leerdam is de komende tijd in ieder geval welkom in Thialf om door te trainen tijdens de topsporturen. De KNSB wil haar namelijk graag helpen in aanloop naar de Winterspelen van 2026.

"Schaatsers die geen ploeg hebben en in de hoogste categorie zitten, faciliteren wij met het ijs en de krachtruimtes. Leerdam hoort in die categorie thuis met een A-status en de medailles die ze heeft gehaald", vertelt De Wit.