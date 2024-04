Lang verlieslatende streamingdienst Spotify na duurdere abonnementen in de plus

Het verhogen van de abonnementsprijzen heeft streamingdienst Spotify geen windeieren gelegd. Door de stap lijkt Spotify langzaam op weg om eindelijk structureel een winstgevend bedrijf te worden.

Over het afgelopen kwartaal kwam de nettowinst uit op 168 miljoen euro, zo maakte Spotify bekend. Het van oorsprong Zweedse bedrijf meldt daarbij dat het verwacht over drie maanden met 250 miljoen euro opnieuw winstgevend te zijn.

In de laatste drie maanden van vorig jaar boekte Spotify weliswaar verlies, maar in het kwartaal daarvoor stond er ook al een plus in de boeken.

Ontslagen en prijzen

Sinds de oprichting in 2006 was winst lang een zeldzaamheid voor het aan de beurs van New York genoteerde Spotify. Een jaar geleden plukte de streamingdienst de vruchten van een grote ontslaggolf. Daarna zorgden doorgevoerde verhogingen van abonnementsprijzen voor een langzame ommekeer te zorgen.

Want hoewel gebruikers meer moeten betalen, groeide het abonneebestand vergeleken met het vorige kwartaal met bijna 20 procent, naar nu 615 miljoen gebruikers. Een kleine 40 procent hiervan betaalt voor een abonnement, de rest hoort ook advertenties tussen de muziek en podcasts door op Spotify.

De groei komt vooral door abonnementen voor meerdere gebruikers, zogenoemde familie-abonnementen.