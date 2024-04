NS doet ook Duitse divisie weg, richt zich alleen nog op Nederlandse reiziger

Na ongeveer twintig jaar stopt de NS definitief met het rijden van intercity's en sprinters in het buitenland. Nadat de NS eerder al de dochterbedrijven in Groot-Brittannië verkocht, doet het nu ook de treinen in Duitsland van de hand.

Abellio Duitsland wordt voor een nog onbekend bedrag verkocht aan het Duitse spoorbedrijf Benex, zo maakte de NS vanmiddag bekend. Mogelijk moet het spoorwegbedrijf er op toeleggen. In een persbericht meldt de NS dat "de financiële impact" van Abellio Duitsland over een periode van twintig jaar "negatief" is geweest.

Nederlandse reiziger

De NS benadrukt ook dat de boekhouding van Abellio gescheiden is van de Nederlandse activiteiten. "Het vertrek van NS uit Duitsland heeft dan ook geen impact op de Nederlandse reizigers", belooft de vervoerder. De Britse divisie was jarenlang wel winstgevend.

Mede door de grote problemen op het Nederlandse spoor droeg het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de NS enkele jaren geleden op zich alleen nog op de Nederlandse reiziger te richten. De NS gaat zich in het buitenland daarom alleen nog op internationale treinreizen richten.