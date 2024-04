Rus slaat zich in Madrid naar tweede ronde en treft nu wereldtopper Gauff

Arantxa Rus is bij het WTA-toernooi in Madrid doorgedrongen tot de tweede ronde. De nummer 47 van de wereld versloeg op het Spaanse gravel de Tsjechische Brenda Fruhvirtová (WTA-106): 7-5, 6-3.

De eerste set was er eentje vol breaks over en weer. Rus kreeg de eerste twee om haar oren, waardoor ze al snel tegen een 4-0 achterstand aankeek. Drie games later mocht Fruhvirtová op 5-2 voor de set serveren, maar de Tsjechische faalde, en deed dat op 5-4 opnieuw.

Rus drukt door

Rus kwam op 5-5 en drukte meteen door. Ze overtuigde in haar eigen servicebeurt en benutte vervolgens het tweede breekpunt in de opslagbeurt van haar eerder deze maand 17 jaar geworden opponente.

De tweede set verliep voor beide speelsters aan service een stuk voorspoediger. Breaks bleven lang uit, al moest Rus in de beginfase wel vier breekpunten wegwerken. Ze was echter ook de eerste die een break plaatste. De 33-jarige Nederlandse kwam daardoor op 5-4 en serveerde vervolgens de wedstrijd uit.

Rus moet het in de tweede ronde opnemen tegen de als derde geplaatste Amerikaanse Coco Gauff (WTA-3).