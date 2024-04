Vanavond op tv: Asiel als crisis bestempelen • Amsterdam pakt voetbalscholen aan • Graphic novel WOII

Graphic novel over de Tweede Wereldoorlog

De grootvader van kunstenares Nynke Kuipers was actief lid van de NSB. Bijna tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven de herinneringen rondwaren in de families van slachtoffers, maar ook in de familie van daders. Volgend jaar worden 400.000 dossiers openbaar over de berechting van Nederlanders die met de Duitsers collaboreerden. Kuipers ging op zoek naar het belaste verleden van het gezin van haar grootouders en verwerkte dat tot de 'graphic novel' De stilte na de oorlog.